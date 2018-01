Pubblicato il: 5 gennaio 2018 alle 21:18

Palermo – Una manifestazione per salutare l’ingresso nel nuovo anno è in programma domani, sabato 6 gennaio, alle 18, nei locali dell’Associazione Flavio Beninati, presieduta da Carla Garofalo, in via Quintino Sella 35 a Palermo.

A margine dell’incontro, si potrà anche per visitare la mostra “Le Maschere dell’Io”, salutare gli autori dei numerosi libri che sono stati presentati nel corso della rassegna “Natale fuori dal Comune, arte e libri” e ringraziare tutti i protagonisti che, a vario titolo, hanno partecipato alla riuscita delle iniziative e alla crescita dell’Associazione, tra cui Stefania Blandeburgo, per la sua affettuosa e preziosa collaborazione prestata durante gli eventi, e l’azienda “Casa e Putia”, con la presenza di Massimo Ardizzone.

Durante tutta la durata dell’evento ci si potrà iscrivere agli imminenti laboratori di gennaio; saranno inoltre disponibili i libri presentati nel corso dell’intera rassegna di Natale, anche quelli che erano esauriti e sono già stati ristampati e disponibili.

Al termine, si brinderà insieme al nuovo anno. L’ingresso è libero.

