Approvato l’Odg presentato da Mattaliano per la sospensione dell’affidamento dei progetti culturali per le festività natalizie

Pubblicato il: 29 dicembre 2017 alle 16:41

Approvato all’unanimita l’Ordine del giorno presentato dal vicepresidente della commissione Cultura Cesare Mattaliano con il quale chiedeva al Sindaco la sospensione dell’affidamento dei progetti culturali per le festività natalizie.

Il Consigliere ritiene che “l’Amministrazione, con il ritardo sulla valutazione e la relativa assegnazione dei progetti presentati dalle associazioni e/o operatori del settore avvenuta in data 28 due mesi oltre la presentazione delle offerte, ha di fatto vanificato l’intento, creando un danno d’immagine alla città che in questi giorni è stata visitata da migliaia di turisti che non hanno respirato il clima di festa natalizio, e ha disatteso le aspettative di tanti cittadini soprattutto quelli delle periferie a cui il bando si rivolgeva. Ed ancora – aggiunge Mattaliano – creando un danno ai tanti operatori culturali che oltre ad avere la possibilità di esibirsi ne avrebbero avuto un beneficio economico in tempo di ristrettezze economiche.

Sono preoccupato – conclude – per le iniziative che questa Amministrazione porrà in essere per il 2018 con partner internazionali, vedi Manifesta 12, e per le manifestazioni di attività culturali previste per Palermo Capitale della Cultura”.

Un plauso alla votazione dell’odg arriva da Fabrizio Ferrandelli, coofirmatario dell’emendamento, che annuncia battaglia in aula per , avendo ottenuto la presenza dell’assessore alla cultura e degli uffici.

Com. Stam.