Al via oggi il concorso fotografico per celebrare il Genio di Palermo

Pubblicato il: 16 gennaio 2018 alle 06:56

Dopo la celebrazione della “Giornata del Genio di Palermo”, svoltasi venerdì scorso a Palazzo delle Aquile, in coincidenza con l’anniversario dei moti del 12 gennaio 1848, prende il via un’altra iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per celebrare il nume laico della città.

Da ieri e fino al 22 febbraio 2018, infatti, è possibile partecipare al concorso fotografico “Genio di Palermo: memoria, volti e luoghi”.

Si tratta di un contest aperto a tutti, senza limiti di età, nazionalità o qualifica. E’ ammessa ogni tipo di tecnica fotografica: le foto possono essere a colori, in bianco e nero, composte, estemporanee, elaborate.

Il Regolamento di partecipazione è pubblicato sul sito tematico http://genio.comune.palermo.it

Com. Stam,