Dall’8 al 17 sfila per le vie della città di Palermo la decima edizione del carnevale sociale.

Il tema di quest’anno è il Genio di Palermo, simbolo della città, che ci ricorda lo spirito accogliente di Palermo, la forza e la vitalità dei suoi abitanti, insieme alla capacità di trasformare bisogni in risorse, strade in luoghi di festa e di rivendicazione di diritti. Il Genio è anche la capacità di rinnovarsi e reinventarsi, di aggiungere sogni e visioni alla città e ai suoi abitanti.

Il carnevale sociale che sfila nelle strade riesce a dare forma nuova agli spazi che attraversa e lo fa con cortei lunghi e festosi che lasceranno tracce di suoni e colori.

Il carnevale è libertà di essere anche solo per un giorno quello che si vuole: albero animale, fata, manga, ninja, rockstar. Dietro ogni maschera, ogni vestito: un desiderio, una possibilità, un altrove sognato.

Il Genio e il suo serpente sono i simboli di un’edizione che inviterà tutti i cittadini a unirsi alle sfilate per dare forma alla città, suggerire direzioni e sguardi, difendere la libertà di muoversi e di decidere le direzioni del viaggio. Ogni sfilata sarà una porta magica da attraversare per entrare in città, per incontrare sguardi felici e in grado di stupirsi.

Com. Stam.