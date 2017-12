Pubblicato il: 29 dicembre 2017 alle 20:40

La Polizia Municipale rende noto che in occasione dei festeggiamenti di Capodanno 2018 previsti domenica 31 gennaio in piazza Castelnuovo, oltre alle limitazioni alla circolazione veicolare previste dall’ordinanza n. 1840 del 22.12.2017, per motivi di sicurezza sono stati emanati alcuni provvedimenti integrativi con l’ordinanza n. 1852 del 29.12.17 che prevede “…la chiusura al traffico veicolare dalle ore 00,00 del 31.12.2017 alle ore 08,00 del 01.01.2018 e comunque sino a cessate esigenze che saranno comunicate dalla Questura al fine di consentire l’installazione delle barriere new jersey e che riguardano le seguenti vie e piazze:

Via Libertà

Tratto compreso tra Via Siracusa e Via XII Gennaio ‑ Carreggiata Centrale e Laterale:

Via Libertà

Tratto compreso tra P.zza R. Settimo e Via N. Gallo ‑ Carreggiata Centrale e Laterale

P.zza R. Settimo

Tratto compreso tra Via G. Daita e la Lat. di Monte di Via Libertà ;

P.zza Castelnuovo

Intera Piazza Come da planimetria della Prot. Civile:

Via Guarino Amella

Intero Tratto

Via Folengo

Intero Tratto

Via Paternostro

Tratto compreso tra Via Garzilli e P.zza Castelnuovo

P.zza Sant’Oliva

Tratto compreso tra Via Villa Reale /Via Garzilli /P.zza Castelnuovo:

P.zza R. Settimo

Tratto compreso tra Via R. Settimo e Via E.Amari:

P.zza R. Settimo

Tratto compreso tra Via E.Amari e Via Roma

Via D. Scinà

Tratto compreso tra P.zza Don. Sturzo e Via La Lumia

Via I. La Lumia

Tratto compreso tra Via Turati /Scinà e Via N. Gallo/E. Amari:

Via G. Daita

Tratto compreso tra Via N. Gallo e Via Turati

Via R. Settimo

Tratto compreso tra P.zza Castelnuovo e R. Settimo/ Stabile:

Via G. Carducci

Tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Libertà Lato monte.-

