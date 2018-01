Pubblicato il: 24 gennaio 2018 alle 21:35

Truffe online. Guai a credere a falsi messaggi che invitano a cambiare le credenziali per servizi relativi alle nostre utenze. L’allerta su Commissariato di PS On Line della Polizia Postale. Lo “Sportello dei Diritti”: non cliccate e cestinate immediatamente questi messaggi

Una nuova allerta è stata da poco lanciata dalla Polizia Postale tramite un post pubblicato su “Commissariato di PS On Line – Italia”, con tanto di screenshot del messaggio fraudolento che si può ricevere sui nostri dispositivi attraverso email o messaggi inviati tramite app di messaggeria istantanea. E ancora una volta, ricorda lo “Sportello dei Diritti”, è l’invito a prestare attenzione a ciò che si riceve che diventa la priorità per ogni utente della rete, se si vuole evitare di subire intrusioni non volute nei propri dispositivi e la sottrazione di dati personali o sensibili. Uno dei modi più malevoli è quello di minacciare la disabilitazione di una nostra utenza se non si aggiornano le credenziali cliccando su un link che subito dopo si rileva il sistema truffaldino per accedere abusivamente ai nostri apparati. Il testo del post della Polizia Postale, ci ricorda di stare sempre attenti: “In questo caso aggiornare le credenziali cliccando sul link potrebbe essere un pericolo. Fare attenzione”. È sufficiente, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, seguire il semplice consiglio di non cliccare sui link indicati da tali messaggi fraudolenti che vanno cestinati immediatamente per evitare ogni conseguenza pregiudizievole. Nel caso siate comunque incappati nella frode potrete rivolgersi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.

Giovanni D’AGATA

Com. Stam. Fonte Sportello dei Diritti