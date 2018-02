Pubblicato il: 4 febbraio 2018 alle 20:20

Tragedia sfiorata in Piazza Ludovico Ariosto a Lecce. Un grosso ramo lungo almeno quindici metri è caduto nell’area bambini dei giardini nel centro città, sul marciapiede. Fortunatamente in quel momento erano deserti e solo per poco si è evitato il peggio. Il ramo si è staccato dal fusto di una pianta ornamentale che fa parte del patrimonio arboreo della città. Ennesima dimostrazione del fatto che quegli alberi sono pericolanti e vanno urgentemente potati, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Stavolta è andata bene e non ci sono feriti ma avrebbe potuto fare un disastro. Insomma, meglio intervenire prima che altri alberi si spezzino.

Giovanni D’AGATA

Com. Stam./foto Fonte “Sportello dei Diritti”