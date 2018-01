Pubblicato il: 3 gennaio 2018 alle 21:44

Disagi a Lecce per la mancata raccolta dei rifiuti in alcune zone. Dopo il periodo di Ferragosto anche nel periodo delle festività pre e post Capodanno si ripete il problema. Lo “Sportello dei Diritti”: l’amministrazione solleciti la raccolta e faccia in modo che non si ripetano più situazioni analoghe. Ne va dell’igiene e salute pubblica. Altro esposto della nostra associazione perché è un problema che si ripete nei periodi festivi: la magistratura faccia chiarezza

Continuano a giungere allo “Sportello dei Diritti” numerose segnalazioni per la mancata raccolta dei rifiuti differenziati in alcune zone del Comune di Lecce a partire da venerdì 29/12/17, ultimo giorno in cui è stato ritirato il cosiddetto “umido” e sino a tutt’. Alcuni cittadini, dopo aver cercato di contattare invano l’Ufficio Ambiente, si sono rivolti anche al numero verde della polizia municipale cui gli operatori avrebbero risposto di aver ricevuto numerose altre segnalazioni e che molto probabilmente, il disservizio si dovrebbe completamente risolvere solo dopo l’Epifania. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” si tratta di un fatto gravissimo che pone nuovamente serie problematiche igienico – sanitarie anche perché si ripete dopo quanto già accaduto nel periodo dell’ultimo Ferragosto, quando anche in quell’occasione, si verificò un analogo disservizio ma, che in quel caso, fu in un certo senso preannunciato. Questa volta, invece, l’amara sorpresa giunge all’improvviso proprio in un periodo nel quale vi è un aumento esponenziale dei rifiuti, tra quelli organici e non, che non poteva non essere previsto. Proprio per queste ragioni, ancora una volta depositeremo un nuovo esposto perché è necessario che la magistratura approfondisca una vicenda che si ripete proprio in occasione dei periodi festivi con la conseguenza che si susseguono i disagi per la cittadinanza costretta a trattenere nelle case e nei condomini i propri rifiuti con le inevitabili problematiche di igiene e salute pubblica.

Giovanni D’AGATA

Com. Stam./Foto