Pubblicato il: 26 gennaio 2018 alle 21:21

Apple punta sulla salute digitale: gli utenti potranno scaricare automaticamente sull’iPhone la propria cartella clinica con dati sanitari come i risultati delle analisi del sangue o i vaccini, per conservarli e per mostrarli facilmente a un dottore o ai familiari. L’ultima funzione, lanciata per ora in fase di test negli Stati Uniti, fa parte delle novità di iOS 11.3, l’aggiornamento del sistema operativo di iPhone e iPad che tra l’altro introdurrà anche le funzioni legate al controllo della batteria e delle prestazioni del proprio smartphone promesse da Apple dopo essere stata investita dalla bufera per gli iPhone “rallentati” in caso di batterie non più al top. In arrivo pure nuove Animoji, le icone animate sugli iPhone X, e funzioni più avanzate per la realtà aumentata. La versione 11.3 di iOS, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è disponibile da per gli sviluppatori, mentre per tutti gli utenti arriverà in primavera. La nuova funzione “sanitaria” lanciata da Apple sarà integrata nell’applicazione Salute e permetterà agli utenti di trasferire sul proprio iPhone i dati clinici direttamente da ospedali e dottori. Apple sottolinea che i dati medici dei suoi utenti saranno criptati e archiviati localmente sugli smartphone, quindi nessun dato sarà accessibile alla compagnia californiana a meno che non sia l’utente a decidere di condividerli. All’iniziativa, ha già aderito una dozzina di istituti sanitari americani.

Com. Stam./foto Sportello dei Diritti