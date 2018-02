Pubblicato il: 16 febbraio 2018 alle 21:22

Giovedì 22 febbraio, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Le Vibrazioni firmano le copie del loro nuovo disco V.

“V per Vibrazioni, ma anche per Vita, quella, ordinaria o straordinaria che sia, che ha riempito la scrittura dell’album, che, guarda caso, è il quinto capitolo in carriera. Ricomposta la formazione classica con Francesco Sarcina, Alessandro Deidda, Stefano Verderi e il transfugo Marco Castellani al basso, Le Vibrazioni hanno presentato a Sanremo la ritrovata intesa con “Così sbagliato”, un pezzo che fotografa a fuoco il nuovo corso del gruppo.

In “V”, Le Vibrazioni recuperano il proprio animo retrò e lo aggiornano al loro mondo, che in questi sei anni di assenza dalle scene, al pari del nostro, è inevitabilmente cambiato. Sono gli appunti di ordinaria quotidianità a riempire le giornate descritte da Francesco Sarcina nelle dieci tracce che compongono il disco. Una routine di padre e compagno, ancora carica di quella pulsione giovanile, fatta di grinta, estro e una buona dose di sbruffoneria.” Marco Di Milia rockol.it

Per avere l’autografo, acquista il cd alla Feltrinelli di via Cavour e ritira il pass che dà accesso prioritario al firmacopie. 1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento scorte.

Com. Stam.