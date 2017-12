Pubblicato il: 30 dicembre 2017 alle 20:40

Arezzo – È da dieci anni che a Cortona il primo giorno dell’anno inizia con la colazione al Museo Maec. Quest’anno il Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona festeggia la straordinaria iniziativa che con crescente entusiasmo di pubblico ed operatori ha caratterizzato la città negli ultimi dieci anni.

Un evento di successo ideato ed organizzato da Terretrusche con il prezioso sostegno di oltre 35 operatori aderenti alla rete degli Amici del Maec, la rinnovata partecipazione dell’associazione Cuochi Arezzo e di ospiti speciali della Valdichiana Aretina e Senese, di Coldiretti Arezzo e di Campagna Amica, e con il contributo di Camera di Commercio di Arezzo attraverso il progetto Vetrina Toscana a Tavola coordinato da Confesercenti e Associazione Commercianti di Arezzo.

Il Museo di Cortona ritiene infatti fondamentale rimanere aperto il giorno di Capodanno, quando la maggior parte dei musei, anche nazionali, resta chiuso per dar vita a un’iniziativa di livello tale da attirare visitatori da ogni parte d’Italia che scelgono di passare le vacanze di fine anno nella cittadina etrusca anche per partecipare a questo evento.

Negli anni la ‘Colazione al Museo’ è divenuto ormai un appuntamento atteso dagli amanti del buon gusto e del buon vivere, un’occasione per degustare in un ambiente unico e raffinato le eccellenze del nostro territorio.

Far colazione con prodotti rinomati, per scambiarsi gli auguri nelle sale del magnifico palazzo Casali, sede del Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona, di fatto uno dei musei archeologici più importanti della Toscana che custodisce tesori unici quali il lampadario Etrusco, la Tabula Cortonensis, la Musa Polimnia, il Tempietto Ginori e celebri opere del cortonese Gino Severini.

Quest’edizione festeggia l’anniversario importante dei 10 anni dell’iniziativa grazie al binomio vincente ‘cibo e cultura’, riunendo tutti gli operatori già protagonisti delle scorse edizioni per promuovere le eccellenze del territorio e rendere unico questo evento a livello nazionale.

Nelle sale del prestigioso Museo le tavole vestite di candelabri e composizioni sono riccamente imbandite coi prelibati prodotti enogastronomici e le eccellenze Toscane proposte tutte insieme in degustazione per un incredibile brunch di Capodanno come:

La Chianina, la Cinta Senese, il Pecorino DOP, la Finocchiona DOP, il Pane Toscano DOP, l’alta Pasticceria con cornetti caldi e torte del buon augurio, i grandi Vini di Cortona con la Strada dei Vini e il Consorzio Vini, il Metodo Classico Baldetti e Baracchi Winery, la Caffetteria Pascucci, Latte e prodotti Mukki dei migliori allevamenti Toscani, le centrifughe di verdura e frutta a km zero di Coldiretti Arezzo e Campagna Amica proposte dalla Dott.ssa Barbara Lapini con la Banda dei Piccoli Chef.

La colazione al Museo è un evento promosso e sostenuto da ‘Vetrina Toscana a Tavola’ con l’obiettivo di divulgare la conoscenza dei prodotti regionali di qualità e favorire lo sviluppo di relazioni tra produzione, distribuzione al dettaglio e filiera corta in collaborazione con Associazione e Confesercenti.

Vetrina Toscana è un progetto che si pone l’obiettivo di promuovere la cultura della qualità e della tradizione nella ristorazione, è una rete aperta ai ristoratori toscani che, accettando un disciplinare attento al cliente, offre una scelta di prodotti tipici del territorio elaborati attraverso le ricette toscane.

Segno evidente del rapporto che il Museo ha consolidato nel tempo con il territorio è la partecipazione attiva degli operatori economici aderenti alla rete ‘Amici del Maec’, attraverso la degustazione delle proprie specialità gastronomiche.

Il successo di quest’iniziativa è dovuto proprio alla capacità di fare rete tra la valorizzazione del territorio, i beni culturali, le eccellenze enogastronomiche ed artigianali.

Nel corso della colazione al Museo del primo gennaio 2018, la direzione del Museo organizza una visita guidata al Tempietto Ginori recentemente restaurato ed al Mercurio prestato dal Bargello, per consentire a tutti i visitatori di godere fino in fondo di una delle opere più significative e di una delle mostre più importanti del 2017.

Si è infatti conclusa la mostra “La fabbrica della Bellezza: la manifattura Ginori e il suo popolo di statue” organizzata nella scorsa primavera dal Museo Nazionale del Bargello di Firenze, alla quale l’Accademia Etrusca e il Maec hanno partecipato con l’invio del “tempietto” Ginori , uno dei simboli del Museo Cortonese.

La direzione del Bargello, l’Accademia Etrusca ed il Comune di Cortona hanno inteso non solo mostrare alcuni fra i maggiori capolavori della manifattura che tanto lustro ha dato all’arte italiana, ma anche aprire una finestra sul destino del ‘Museo di Doccia’, chiuso ormai da molti anni, e della stessa fabbrica, il cui futuro appare incerto a causa di drammatiche vicende industriali ed economiche.

In occasione della tavola rotonda, è stata presentata al pubblico la statua di “Mercurio” del Giambologna, conservata al Bargello e concessa in prestito al Maec fino alla fine dell’anno, che è stata per Ginori modello di una delle maioliche che decorano il “tempietto” cortonese, un capolavoro che dà lustro alle collezioni accademiche.

Di altissimo livello anche la musica dal vivo che riecheggerà nelle sale del Museo, “Dal Jazz al Pop” del gruppo “Afterchristmasquartet” composto da grandi nomi del panorama musicale quali Federico Carnevali alla chitarra, Anna Rossi alla voce, Giulio Angori al basso e Claudio Cuseri alla batteria.

È volontà del Comune di Cortona e del Maec perpetuare negli anni a venire questo tradizionale appuntamento e allora, proprio in occasione del decimo anno verrà lanciato il tema della Colazione 2019 quando arriveranno a Cortona, per essere esposti e poi degustati, i migliori Panettoni dell’Arte Pasticcera Italiana.

In anteprima abbiamo il piacere di esporre già quest’anno “Otto Spicchi” il panettone dello chef stellato Paolo Gramaglia del President di Pompei, caro amico di Cortona.

L’evento ‘Colazione al Museo’ è insomma da 10 anni un’occasione unica per iniziare con eleganza il nuovo anno, degustando le eccellenze del territorio in un ambiente ricco di storia, fascino e bellezza.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 057 5605287, scrivere all’email events@terretrusche.com oppure visitare il sito internet http://ticketing.terretrusche.com.

Le ‘Eccellenze Toscane’ coinvolte nell’iniziativa.

