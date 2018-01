Pubblicato il: 29 gennaio 2018 alle 20:30

“Controlla le emozioni”: è il titolo del seminario che si terrà mercoledì 31 gennaio a partire dalle 16:30 a Misilmeri, in provincia di Palermo, presso la Sala “Pino Puglisi” dell’Oratorio San Gaetano, in via Nicolò Piccinino.

Relatore dell’incontro, organizzato dall’Associazione per i Diritti degli Anziani di Palermo, sarà il professore Carluccio Bonesso, fondatore della SITI, la Società Italiana di Timologia, scienza che affronta il problema della struttura e della funzione delle emozioni e di tutti gli altri sentimenti, secondo un approccio che li descrive come funzioni interattive dell’adattamento.

All’iniziativa, che prevede un ingresso libero, parteciperà il presidente provinciale dell’ADA Gaetano Cuttitta, che spiega : “La timologia mi ha fatto comprendere come dalle emozioni possa nascere una nuova consapevolezza, che può tradursi in azioni di supporto alla comunità”.

Il 18 gennaio scorso l’ADA ha costituito una propria sede a Misilmeri, in via Imera 16, presso i locali della Uil.

