Grande successo per la prima selezione di “Milazzo Fashion of the Year” gremita di pubblico la galleria del centro commerciale Milazzo

Pubblicato il: 22 gennaio 2018 alle 20:52

Milazzo, 22 gennaio 2018. Voglia di bellezza e di grandi eventi a Milazzo! A provarlo è stata la grande partecipazione di pubblico per la prima selezione del concorso “Milazzo Fashion of the Year”, che ha avuto luogo domenica 21 gennaio nella galleria del centro commerciale di contrada Faraone.

Cinquantacinque partecipanti suddivisi in varie categorie, tre vincitori assoluti, sedici già volati in semifinale, dodici soggetti a ripescaggio. Queste le cifre della prima giornata della competizione al termine della quale saranno scelti i quattro testimonials del centro commerciale che porta il nome della città del capo.

Ad alternarsi sulla passerella sono stati i bambini, a cui è stata dedicata la mattinata, quindi le “Miss”, le “Over” e le “Curvy”, che con coraggio e spirito di competizione si sono messe in gioco.

Un compito arduo per i membri della giuria, chiamati ad effettuare una dura selezione.

Nel corso della mattinata, sotto gli occhi attenti di Nadia Maio e Alice Cucinotta, hanno solcato la passerella ben diciotto “Juniors”, che mettendo da parte l’iniziale timidezza hanno dimostrato, passo dopo passo, risolutezza e savoir faire. Unica vincitrice di tappa la dodicenne Aurora Rao, di Milazzo. Con lei in semifinale sono volati Andrea Sgarlata, Melissa D’Agostino, Reneé Sgarlata, Alexandra Dobre e Giulia Ardita. Voting suI sito internet www.vpcasting.tv per altri cinque.

Galleria gremita nel corso del pomeriggio per la seconda parte del concorso, rivelatasi un vero evento di attrazione per i frequentatori del centro.

La fascia più ambita resta quella da “Miss”, non a caso a contendersela sono state ben ventiquattro aspiranti modelle, che hanno portato in passerella la leggerezza dei look casual, la freschezza della moda mare, lo scintillio della gran serata.

Un’alternanza di luci, suoni e colori, ma soprattutto il trionfo della bellezza, accompagnata da impegno, intelligenza e versatilità.

Nessun dubbio per la giuria, composta da: Michelangelo Migliorato, membro interno del consiglio regionale di Confcommercio Sicilia, Salvatore Termini e Giuseppe Gagliostro, attori, ed Alice Cucinotta, aspirante giornalista.

A trionfare la bella Iryna Lozumirska, diciannove anni, Ucraina per nascita, ma trapiantata a Gioiosa Marea. Semifinale assicurata anche per Ambra Squillaci, Eugenia Bonzar, Rosy Aliquò, Claudia Arena, Angela Nicolosi ed Elisea Romano. Ballottaggio on line per altre cinque “Miss”.

Belle e con tanta voglia di “mettersi” o “rimettersi” in gioco le “Over”. Tra le tredici sfidanti tante mamme, che messi da parte gli impegni familiari hanno dimostrato come la bellezza e la solarità non abbiano limiti di età.

A spuntarla nella selezione è stata Claudia Zangla, 28enne messinese, inizialmente iscrittasi nella categoria “Curvy” , poi transitata tra le “Over” in quanto unica contendente per quel segmento presentatasi al concorso. La giuria ha promosso anche Gessica Corinto e Francesca Rifatto. Tre, infine, le modelle rimandate al voting on line.

Immancabile qualche nota di colore, come la partecipazione tra le “Over” della mamma di una aspirante “Miss”, che non si è sottratta al desiderio della figlia di vederla sfilare.

Soddisfatti gli organizzatori dell’evento. Per Vincenzo Ferrara, conduttore infaticabile, la “first selection” ha rappresentato il primo importante step di un percorso che legherà i trionfatori al territorio, mentre Paolo Inglese pensa già al prossimo “selection day”.

Ai vincitori premi per cinquemila euro e un contratto di management con VP Casting, oltre che, come detto, il privilegio di diventare il “volto” del centro commerciale.

