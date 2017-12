Pubblicato il: 27 dicembre 2017 alle 15:03

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione degli illeciti, particolarmente potenziata nel corso del periodo natalizio anche in relazione ai controlli sulla filiera alimentare, settore particolarmente sensibile in questo periodo, anche e soprattutto per l’allarme sociale che possono destare alcune situazioni, il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Milano Ovest – Sezione di Milano, poco prima di Natale, sulle tangenziali di Milano, ed in particolare in località Assago ha proceduto al fermo di un veicolo adibito a trasporto di persone ed immatricolato per uso proprio, abusivamente utilizzato per il trasporto di derrate alimentari destinate alla vendita.

Una parte della merce, nella fattispecie si trattava di pesce surgelato, è risultato essere trasportato in violazione delle più elementari norme di igiene e sanità disciplinanti la conservazione di prodotti in regime di ATP.

L’ATP. Acronimo di Accord Transport Perissable (Accordi sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti) è un accordo europeo finalizzato alla regolamentazione per i trasporti frigoriferi refrigerati a temperatura controllata di alimenti deperibili destinati all’alimentazione umana.

Il controllo è stato effettuato anche con l’ausilio di personale dell’ATS di Milano, per i profili di specifica competenza ed allo stato sono in corso approfondimenti nei confronti dell’esercente.

Al termine delle operazioni D.A., residente nel pavese, per conto del proprio coniuge, titolare di esercizio commerciale di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, è stato sanzionato per complessivi euro 1085,00, con fermo amministrativo del veicolo e ritiro della carta di circolazione.