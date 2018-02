Pubblicato il: 16 febbraio 2018 alle 20:58

La Polizia di Stato ha rintracciato una 30enne scomparsa da Fossano (Cuneo) il 14 febbraio 2018.

Nell’ambito dei servizi di vigilanza nella stazione, verso le ore 14.00 odierne, gli agenti del Settore Operativo di Milano Centrale Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia hanno rintracciato la signora S. B. di Cuneo che, aggirandosi tra i binari, affermava, priva di biglietto, di provenire da Torino e di non avere una meta precisa.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria, che l’avevano riconosciuta nonostante fossero in possesso di una descrizione sommaria contenuta nella denuncia di scomparsa e il gran numero di persone che nel primo pomeriggio del venerdì frequentano la stazione, dopo essersi accertati della sua identità e che non fosse in un uno stato psicofisico che potesse destare preoccupazione, hanno telefonato alla comunità di Fossano (CN) da cui si era allontanata il 14 febbraio u.s. Nel pomeriggio la sorella della giovane donna con una delle suore della Comunità si sono recate presso l’Ufficio del Settore operativo per ricondurla a Fossano.