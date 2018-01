Pubblicato il: 17 gennaio 2018 alle 07:41

L’assessore Angileri: “Più controlli e maggiore sensibilizzazione all’adozione”

Il fenomeno del randagismo è stato al centro dell’incontro operativo, tenutosi a Palazzo Municipale di Marsala, promosso dall’Amministrazione Di Girolamo. Nel corso della riunione, presieduta dall’assessore Anna Maria Angileri (ha la delega al “canile municipale”), si è fatto il punto della situazione, evidenziando che “il fenomeno è particolarmente presente in determinate zone del territorio e crea apprensione tra i cittadini, soprattutto in presenza del branco”. Da qui la messa in campo di strategie di contrasto al randagismo, cui sono stati chiamati a dare il proprio contributo anche i rappresentanti delle Associazioni animaliste presenti all’incontro. Rosa Errera (Randagi del Sud), Felice Licari (ENPA), Paola Sobrio e Sarah Nilo (Oipa Marsala) si sono confrontati con il tecnico comunale Giuseppe Pipitone (responsabile del canile), il dott. Giuseppe Spina (medico veterinario Asp) e con il dirigente della Polizia Municipale Michela Cupini affinchè – assieme – si possano avviare azioni soprattutto sul fronte delle adozioni dei randagi che affollano il canile municipale. “Leggi e ordinanze, da sole, non bastano se non sono accompagnate da attività di sensibilizzazione al rispetto e alla cura degli animali, afferma l’assessore Angileri. Pertanto, oltre a intensificare i controlli, lanceremo un progetto sulle adozioni in cui saranno coinvolte le scuole e per il quale mi incontrerò con i dirigenti scolastici il prossimo febbraio”. E mentre continuano le sterilizzazioni dei cani randagi prelevati nel territorio, l’Amministrazione Di Girolamo – nell’invitare i proprietari di cani a rispettare gli obblighi dell’ordinanza n.197/2016 (microchippatura, guinzaglio in aree pubbliche e raccolta degli escrementi dei cani) – ha dato mandato alla Polizia Municipale di effettuare controlli nel domicilio dei possessori di cani per contestare eventuali inadempienze. Ricordiamo che l’applicazione del microchip è un servizio che viene svolto gratuitamente dal canile municipale da martedì a venerdì dalle 10,30 alle 12,30 (su prenotazione, anche martedì e giovedì pomeriggio).

