Pubblicato il: 3 gennaio 2018 alle 18:00

L’appuntamento culturale patrocinato dall’amministrazione Di Girolamo

Il critico d’arte e scrittore Vittorio Sgarbi sarà a Marsala venerdì prossimo, 5 gennaio, alle ore 19,00, per la presentazione del suo nuovo libro “Dal mito alla favola bella. Da Canaletto a Boldini. Il tesoro d’Italia V”. L’appuntamento culturale che si svolgerà a Palazzo Fici è patrocinato dall’Amministrazione Di Girolamo.

Dal mito alla favola bella continua il percorso di Vittorio Sgarbi per comporre una storia e geografia dell’arte in Italia. Con Venezia si apre, nel segno del mito, questo quinto volume, in una luce che, per l’ultima volta, si diffonde in tutta Europa. Dopo i fasti di Tiepolo, Canaletto e Canova, iniziano, infatti, esperienze artistiche meno clamorose, eppure non meno straordinarie. In un itinerario che, da Venezia, ci porta a Roma, a Napoli, risale in Toscana e in Emilia in un arco temporale che dalla seconda metà del Settecento ci conduce ai primi decenni del Novecento, approdiamo, infine, a Milano, alla soglia delle avanguardie e in un momento in cui l’Italia sembra recuperare, con Boldini e la Belle Époque, “la favola bella”, appunto, una nuova e diversa centralità. Boldini chiama D’Annunzio. Vittorio Sgarbi disegna un rigoroso itinerario cronologico, ma prestando estrema attenzione a non tralasciare gli umori regionali, illustrando artisti noti e invitandoci, come sempre, a scoprirne altri meno noti ma non meno grandi. Bellotto, Piranesi, Hayez, la Scapigliatura, Stern, Signorini, De Nittis, Segantini, Pelizza da Volpedo, Morbelli, Klimt, Baccarini, Morbelli, Previati, per ricordare solo alcuni dei cinquanta autori illustrati in questo volume: una galleria di meraviglie e sorprese che invitano il lettore a un suo inevitabile personalissimo viaggio

Nino Guercio

Com. Stam.

Vittorio Sgarbi è nato a Ferrara. Critico e storico dell’arte, attualmente assessore alla cultura della Regione Siciliana, ha curato mostre in Italia e all’estero, è autore di saggi e articoli. Nel 2011 ha diretto il Padiglione Italia per la 54a Biennale d’Arte di Venezia. Tra i suoi ultimi libri: L’Italia delle meraviglie. Una cartografia del cuore (2009), Viaggio sentimentale nell’Italia dei desideri (2010), Le meraviglie di Roma (2011), Piene di grazia (2011), L’arte è contemporanea (2012), Nel nome del figlio (2012), Il tesoro d’Italia (2013), Il punto di vista del cavallo. Caravaggio (2014), Gli anni delle meraviglie (2014), Dal cielo alla terra (2015), Rinascimento (con Giulio Tremonti, 2017). Presso La nave di Teseo ha pubblicato Parmigianino (2016), La Costituzione e la Bellezza (con Michele Ainis, 2016), Dall’ombra alla luce (2016).