Pubblicato il: 29 dicembre 2017 alle 20:20

Vietato l’utilizzo a Marsala di ogni tipo di fuoco d’artificio nel periodo festivo, a partire da sabato prossimo, 30 dicembre, e fino al 7 gennaio 2018. È quanto dispone l’ordinanza a firma del sindaco Alberto Di Girolamo, volta a salvaguardare la pubblica incolumità dalla pericolosa usanza – diffusa durante i festeggiamenti di fine anno – di far esplodere giochi d’artificio in luoghi pubblici o aperti al pubblico. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza dei cittadini, proteggere gli animali ed evitare possibili danni a beni pubblici o privati. Il provvedimento predisposto dal Comando della Polizia Municipale mira, altresì, ad evitare che i giochi pirotecnici possano servire per attuare condotte criminali di ogni tipo. Infine, il divieto riguarda anche i luoghi privati, laddove i giochi pirotecnici possano causare danni da ricaduta a persone e cose.

Com. Stam.