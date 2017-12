Pubblicato il: 23 dicembre 2017 alle 19:33

E’ arrivato il giorno del Santo Natale. La redazione del quotidiano L’Ora augura a tutti i propri affezionati lettori i più sinceri e affettuosi auguri. Al Natale seguirà poi il Capodanno che si festeggerà con il tradizionale cenone e gli immancabili spari dei mortaretti. Una festa che va goduta fino in fondo, con fiducia verso l’anno che verrà! Il 2017, che sta volgendo al termine, è stato travagliato e difficile. Sarebbe sciocco non ammetterlo. Nella nostra Italia si accenna ad una timida ripresa economica. Nel resto del mondo si registra una forte fibrillazione per la questione politica relativa alla Corea del Nord e recentemente per quella legata a Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele. L’Isis sta concludendo la sua parabola sanguinaria, anche se il terrorismo è un fenomeno ancora vivo e preoccupante. Il 2018 si preannuncia come un anno decisivo. Le famiglie si aspettano che sotto all’albero di Natale possano arrivare notizie positive e rassicuranti sull’occupazione, sulla ripresa economica, sulla sicurezza e sul rispetto dell’ambiente. Problematiche complesse che , per essere affrontate al meglio, richiedono maggiore buon senso ed onestà da parte di tutti. L’augurio è che lo Spirito del Natale, che brilla di gioia e di speranza e che si irradia con il sorriso di Gesù Bambino, alberghi per sempre nel cuore e nella mente di ognuno di noi.

Alfredo Parroccini