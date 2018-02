LIBRI: Chiara Di Quarto firma le copie del suo libro The world of Chiara

Pubblicato il: 14 febbraio 2018 alle 13:07

Mercoledì 14 febbraio, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Chiara Di Quarto firma le copie del suo libro The World of Chiara (Fabbri).

Il mio canale YouTube è il piccolo mondo dove esprimo me stessa con voi che siete come degli amici. E anche questo libro. Qui ho raccolto i miei pensieri, le mie citazioni del cuore, disegni e tantissime foto, proprio come in un diario colorato e super segreto che ho deciso di condividere con voi.”

Quali sono le sue passioni e le sue materie preferite? Come affronta le brutte giornate? Cosa le piacerebbe fare da grande? E da piccola cosa immaginava di diventare? In queste pagine ci sono le risposte! Ma non solo. A tutte le giovanissime ragazze che l’hanno conosciuta sullo schermo del computer (e che con lei sono cresciute), Chiara offre anche tanti consigli, idee e attività per realizzare i propri sogni, superare i momenti difficili e imparare ad accettare se stesse. Perché, come dice lei: “Sarà dura, dovrai resistere e superare tanti momenti in cui penserai di mollare, ma niente è impossibile se lo vuoi davvero!”.

Chiara Di Quarto, palermitana, ha solo sedici anni ma già oltre 180mila iscritti al suo canale YouTube, in cui posta video con consigli di moda, shopping, make-up, e tanto altro ancora. Ed è popolarissima anche su musical.ly, dove ha 400mila follower. Questo è il suo primo libro.

