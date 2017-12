Brindisi per “Un anno in giallo” con la partecipazione di Gian Mauro Costa, Santo Piazzese e Gaetano Savatteri

Pubblicato il: 29 dicembre 2017 alle 22:00

Sabato 30 dicembre, alle ore 12:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), brindisi per Un anno in giallo (Sellerio editore) insieme a tre degli autori dell’antologia: Gian Mauro Costa, Santo Piazzese e Gaetano Savatteri.

Il commissario Salvo Montalbano e il giornalista Saverio Lamanna, il biblioterapeuta Vince Corso, i vecchietti del BarLume, il milanese detective per caso Carlo Monterossi, la libraia Kati Hirschel, e poi l’ispettrice di Barcellona Petra Delicado, gli inquilini della Casa di Ringhiera, il biologo Lorenzo La Marca, il tormentato vicequestore Rocco Schiavone, e ancora i nuovi arrivati Cornelia Zac di uno studio di avvocate londinesi e Angela Mazzola giovane poliziotta palermitana. Dodici protagonisti del noir per un eccezionale evento editoriale: un anno intero in compagnia dei detective di casa Sellerio per la prima volta insieme con dodici racconti inediti di Simonetta Agnello Hornby, Esmahan Aykol, Andrea Camilleri, Gian Mauro Costa, Alicia Giménez-Bartlett, Marco Malvaldi, Antonio Manzini, Santo Piazzese, Francesco Recami, Alessandro Robecchi, Gaetano Savatteri e Fabio Stassi.

