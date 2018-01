Pubblicato il: 19 gennaio 2018 alle 21:00

Sulla scia del successo, il Circo Amedeo Orfei giunge a Racale in provincia di Lecce, appuntamento in via Siena (Fronte Istituto o Don Tonino Bello), dal 19 al 28 gennaio, per regalare al pubblico la magia dello show circense.

In programma sono: due spettacoli al giorno, alle 17.00 e alle 19.30, (riposo martedì 23 e mercoledì 24 gennaio).

Lo strabiliante Circo Amedeo Orfei è pronto a stupire il suo pubblico con numerose attrazioni: magia, comicità, animali, numeri aerei, equilibrismo nella tradizione del vero spettacolo circense.

Luci e colori, aprono lo spettacolo con il balletto brasiliano e l’alta scuola con i cavalli di Ivan Orfei, seguito dalla mini cavalleria di Lino Orfei. L’allegria domina in pista con Maycol Orfei in arte “Clown Maionese” tra un’esibizione e l’altra invade il campo con la sua euforia.

Numerosi gli artisti, Hilary Gattolin con il suo hula hoop, la verticalista Vanessa, il giocoliere Denny Gattolin, la ragazza dai capelli d’acciaio Kezia Alves, l’equilibrista Ivan Orfei sul cavo d’acciaio. Protagonisti dello show anche gigante della pista ”l’elefante Barbiere” e l’elefantessa Dumbo; i maestosi felini, i leoni di Perla Bortolussi ed ancora gli animali esotici.

Il Circo Amedeo Orfei presenta uno show unico, per esibizioni ed attrazioni tutto all’insegna dell’allegria e della magia che soltanto il circo può trasmettere al suo pubblico.

Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina facebook: Circo Amedeo Orfei.