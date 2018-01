Pubblicato il: 22 gennaio 2018 alle 07:15

I precari e le precarie Assistenti igienico – personale e i genitori degli studenti disabili in lotta a Palermo, organizzati nello Slai Cobas per il sc, esprimono forte solidarietà alle assistenti igienico–personale di Milazzo che dopo una proroga di un mese (gennaio 2018) rischiano ora seriamente di essere tagliate fuori definitivamente dal posto di lavoro, perché licenziate dal Comune di Milazzo in modo assolutamente illegittimo.

La strumentalizzata interpretazione del DL 66/2017 (dalla conversione della legge delega del governo nazionale sul sostegno della riforma della “Buona Scuola”) da parte del Comune di Milazzo è la causa dell’attacco al sacrosanto diritto delle Assistenti igienico-personale da 25 anni, apprendiamo da un comunicato della Fiadel di Messina, in servizio nelle scuole che ora secondo il Sindaco di Milazzo dovrebbero essere sostituite dai Collaboratori Scolastici Statali.

Anche a Palermo la Città Metropolitana di Palermo, a settembre 2017, ha tentato di mettere in atto in modo preventivo e illegale l’applicazione del DL 66/2017, una legge CHE SARA’ IN APPLICAZIONE SOLO dal 2019, LA SICILIA E’ POI UNA REGIONE A STATUTO SPECIALE con normative specifiche in tema di assistenza ai disabili nel campo dell’istruzione.

La lotta incessante degli Assistenti ha bloccato in buona parte il tentativo della Città Metropolitana di Palermo di sostituire gli Assistenti specializzati con i Collaboratori Scolastici ma è chiaro il tentativo degli Enti locali di cercare di giocare sporco, usando in modo assolutamente illegale una legge SOLO PER RISPARMIARE SULLA PELLE DEGLI STUDENTI DISABILI, di cui viene leso gravemente il diritto allo studio privandoli degli assistenti igienico-personale specializzati, E SULLA PELLE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI, di cui viene leso gravemente il diritto al lavoro.

Agire strumentale e illegittimo delle istituzioni!

Lo stesso MIUR, nella persona dei rappresentanti dell’Ufficio di Gabinetto della Ministra Fedeli, ha confermato a questa O.S. nell’incontro intercorso a Roma presso il Ministero il 24 novembre scorso che i Collaboratori Scolastici, come recita lo stesso art.3 del DL 66/2017, possono fare assistenza solo in merito a quanto previsto nel loro ruolo professionale, cioè come da CCNL si tratta di assistenza di base e generica, e non devono né possono svolgere l’ASSISTENTATO SPECIALIZZATO che spetta invece agli Assistenti qualificati e specializzati per il servizio dedicato verso gli studenti disabili.

Ma già la Dott.ssa Altomonte dell’USR Sicilia aveva dichiarato precedentemente, prendendo posizione pubblica anche sulla stampa, che i Collaboratori Scolastici non hanno l’obbligo di adempiere al compito dell’assistenza specializzata e la formazione dei bidelli, di cui si parla tanto, è sempre quella prevista dal CCNL scuola, che rimanda sempre ai compiti previsti per il profilo del CS, e cioè ASSISTENZA GENERICA E DI BASE.

Ribadendo pertanto il nostro sostegno alle Assistenti igienico-personale di Milazzo, riaffermiamo la necessità della lotta contro le istituzioni che vogliono attaccare la condizione di lavoro e di vita di questo settore di lavoratrici e lavoratori precari (è iniziata da Palermo, sta toccando Milazzo e si estenderà via via in tutta la Sicilia), e la necessità della mobilitazione comune a difesa di diritti sacrosanti.

Lottare in ogni forma possibile contro le istituzioni e tutti coloro che avallano il loro agire illegittimo, vedi i sindacati confederali … il bacino degli Assistenti igienico-personale, circa 2000 in Sicilia, non si tocca!

La difesa del diritto al lavoro degli assistenti e del pieno diritto allo studio degli studenti disabili nelle scuole è giusta e necessaria!

