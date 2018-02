Pubblicato il: 19 febbraio 2018 alle 21:12

Domani, martedì 20 febbraio, dalle ore 15,30 presso la sede dell’Ugl-Utl di Avellino, si svolgerà il direttivo dell’Ugl Metalmeccanici, alla presenza del segretario generale dell’Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera. Tra i punti di confronto all’ordine del giorno, l’analisi e relativa strategia sulle procedure per l’elezione sia delle RSA sia delle RLS nello stabilimento Fca di Pratola Serra (AV): una scadenza elettorale che la Ugl metalmeccanici affronterà con l’impegno, la determinazione e la serietà che hanno sempre contraddistinto l’organizzazione che scommette mettendo in campo la migliore squadra possibile a partire dalle RSA/RLS uscenti che sono tutte candidate per il raggiungimento, sperato, di un risultato positivo che premi il buon lavoro svolto fin’ora dai nostri rappresentanti nell’ultimo triennio. Se ne discuterà inoltre, in particolare sulla situazione e verifica saturazione degli impianti e del relativo andamento produttivo dello stabilimento Avellinese”.

Com. Stam.