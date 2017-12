Pubblicato il: 31 dicembre 2017 alle 13:44

I rappresentanti dell’Associazione degli Enti – ANFOP – Gabriele Albergoni e Joseph Zambito, esprimono soddisfazione in relazione all’incontro con l’Assessore Prof. Lagalla tenutosi ieri presso gli uffici dell’Amministrazione Regionale. “Abbiamo riscontrato una netta volontà di cambiamento che mira a superare le vecchie logiche dei privilegi e dei finanziamenti consolidati. Questa Associazione Datoriale, prima ancora che si inceppassero gli Avvisi 1, 3 ed 8, ha sostenuto la necessità di invertire la rotta attraverso l’istituzione del modello formativo a Catalogo, ovvero un sistema che non finanzia gli Enti a priori, ma solo in base a quanti allievi realmente saranno interessati ad iscriversi ai corsi proposti. Per la prima volta non saranno i complessi meccanismi delle commissioni di valutazione e delle graduatorie, che di fatto hanno bloccato per due anni le attività, a stabilire quale Organismo formativo potrà lavorare, ma direttamente l’utenza. La competizione tra Enti è bene che si sposti dalle aule dei tribunali alle aule didattiche, è lì che si misura la qualità e la capacità di un Ente e solo così la Regione Siciliana potrà garantire ai giovani l’accesso gratuito ed immediato ai corsi di formazione professionale, che ricordiamo essere un pubblico servizio sancito dalla nostra Costituzione. L’Assessore ha posto l’attenzione anche sui lavoratori del settore ormai in gran parte licenziati, affinché con la ripresa delle attività si possa riassorbire in servizio quanto più possibile il personale storico. In tal senso ribadiamo che gli Enti sono pronti ad avviare un patto sociale che massimizzi il reclutamento delle risorse umane dall’Albo Regionale.

I nostri migliori auguri all’Assessore Lagalla e a tutti coloro che operiamo nel settore, nella speranza che il 2018 possa rappresentare l’anno della ripartenza e del rilancio della formazione professionale in Sicilia .”

Anfop

Gabriele Albergoni – Joseph Zambito