Pubblicato il: 31 gennaio 2018 alle 09:40

Palermo:Sembra ormai indiscusso il provvedimento di licenziamento collettivo dei 42 dipendenti dell’Opera Pia Cardinale Ernesto Ruffini di Palermo. Dopo ore ed ore di trattative, infatti, il CDA della struttura non ha dubbi: non ci sono i fondi e dunque 42 famiglie si troveranno in mezzo alla strada. Molti di questi si sono già determinati per avviare vertenze legali e decreti ingiuntivi. Al fianco degli ex dipendenti il deputato Vincenzo Figuccia che si è già attivato per portare in parlamento la vertenza: “non credo che non ci siano altre soluzioni per questi soggetti che non solo si ritrovano ad essere esclusi da qualunque tipo di ammortizzatore sociale ma subiscono una totale indifferenza politica da parte di chi dovrebbe essere interessato ad una loro ricollocazione. La natura pubblica delle Ipab impone una soluzione per queste famiglie, anche perché la normativa regionale lo prevede. Per questo – conclude il parlamentare – sto sottoponendo un’interrogazione all’assessore alla famiglia e al Presidente della regione affinché si provveda immediatamente ad una ricollocazione presso altro ente socio-assistenziale, evitando un’ulteriore dramma sociale.

