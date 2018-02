Pubblicato il: 2 febbraio 2018 alle 11:40

Il primo quadrimestre si è appena concluso e a questo punto dell’anno è d’obbligo un momento di riflessione in itinere sui lavori in corso per il miglioramento della scuola. Con questo periodo, terminano anche le attività di orientamento in entrata, tutte quelle iniziative, cioè, poste in essere per presentare alle famiglie dell’intero territorio provinciale l’offerta formativa curricolare ed extracurricolare del liceo e per testimoniare l’impegno di una comunità pronta a mettersi in discussione di fronte alle richieste e alle esigenze della propria utenza. Quella del liceo artistico, infatti, è spesso definita un’utenza “diversa”, ricca di caratteristiche tali da rendere gli studenti capaci di relazionarsi costruttivamente, in un clima positivo, con gli adulti di riferimento della scuola: il dirigente, gli insegnanti e i collaboratori che li aiutano a crescere e a credere in se stessi, che li incoraggiano a diventare protagonisti del proprio percorso e ad essere all’altezza del proprio ruolo di allievi e di cittadini, grazie al rispetto delle regole alla cui formulazione partecipano democraticamente secondo quanto normativamente disposto.

Una delle occasioni in cui si verifica questo tipo di coinvolgimento è costituita proprio dal calendario delle attività programmate per l’orientamento. Coordinate dalla funzione strumentale, prof.ssa Alessandra Iori, tutte le iniziative messe in campo hanno visto la partecipazione entusiasta di 154 alunni e di 21 docenti nelle 300 ore di lavoro dedicate al presente e al futuro non solo del Liceo Artistico Statale, ma anche della città di Latina per la quale l’istituto rappresenta un punto di riferimento fondamentale. Basti pensare che, tra ciondoli in ceramica, magneti, portamatite, segnalibri, cartoline con calendario, sono stati prodotti più di 1000 gadget, senza dimenticare i ragazzi che si sono prestati come guide e tutor dei compagni delle scuole medie durante le tre mattinate laboratoriali, le visite individuali e i sette open day organizzati.

Le iscrizioni, quest’anno, si chiudono il 6 Febbraio e mancano solo pochi giorni per iscriversi ai ragazzi che non hanno ancora effettuato la propria scelta, una scelta importante per il successo della quale massima è stata l’attenzione a una comunicazione chiara, onesta, efficace, corretta.

E’ nel corso di questi incontri che si sono recati a conoscere i docenti, l’ambiente e gli ambienti dell’istituto 150 famiglie e 200 studenti, numeri che sottolineano l’efficacia delle visite nei 42 istituti comprensivi e nelle relative sedi distaccate di tutta la provincia di Latina, momenti di incontro e di scambio tra colleghi e tra studenti che si sono resi disponibili a testimoniare e a condividere il lavoro – e le metodologie adottate per realizzarlo – con i compagni più piccoli.

Riflessione, progettazione, realizzazione sono le parole-chiave che, nel quadro organico dei contenuti trattati nelle discipline comuni e nelle discipline di indirizzo, definiscono il percorso degli studenti del Liceo Artistico.

A chi volesse far parte di questa comunità, per accrescerla e migliorarla, insieme a coloro che tutti i giorni sono già impegnati a perfezionarla, manca ancora qualche giorno per iscriversi. Il prossimo open day è domenica 4 Febbraio 2018 dalle 10.00 alle 12.00, con i docenti e gli studenti del Liceo Artistico Statale di Latina, una realtà in crescita.