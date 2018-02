Pubblicato il: 11 febbraio 2018 alle 20:30

“La chiusura dell’RSA di Celano, rappresenterebbe l’ennesimo duro colpo all’economia e l’occupazione nella nostra zona”.

Il Sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, concorda con le dichiarazioni del Primo Cittadino di Celano in merito a tale problematica.

“Non è pensabile che una struttura del genere venga meno così, come se nulla fosse”, spiega ancora Di Natale, “ come Sindaco mi sento coinvolto in prima persona, come lo è il mio collega Settimio Santilli. Sono a disposizione per qualsiasi iniziativa da intraprendere affinché si possa scongiurare la chiusura dell’RSA di Celano. E’ importante fare di tutto per salvaguardare i diritti degli ospiti della struttura sanitaria, dei loro famigliari e dei lavoratori impiegati nella struttura”.

