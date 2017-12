Pubblicato il: 25 dicembre 2017 alle 17:13

Servizi: gli eventi top del 2017

Più connessioni in fibra e più velocità, più sconti sulle assicurazioni auto, maggior tutela per le bollette di luce e gas e più traffico dati nei pacchetti mobile: il 2017 è stato un anno positivo per i servizi come ADSL, luce e gas, RCA e telefonia. SosTariffe.it ha ripercorso il 2017 evidenziando le variazioni e gli eventi più significativi per questi settori.

Il 2017 è stato un anno ricco di eventi per quanto riguarda il settore dei servizi e delle utenze domestiche. I mercati di Telco, energia e assicurazioni sono realtà in continua evoluzione ed è importante, soprattutto per gli utilizzatori finali di questi servizi, capire verso quali direzioni le aziende private stanno spingendo, in modo da non avere brutte sorprese in fase di acquisto di ogni utenza.

Per questo SosTariffe.it ha elaborato una grafica che riepiloga i principali eventi che, quest’anno, hanno interessato i servizi di: ADSL e fibra, Energia e gas, assicurazione auto e telefonia mobile.

ADSL e Fibra: nel 2017 crescono copertura e velocità

Il 2017 per questo settore parte subito bene: a gennaio, infatti, l’AGCOM rileva come gli accessi in fibra oltre i 30 Mbps superino quelli ADSL inferiori ai 2 Mbps, sottolineando come la banda ultra larga sia in forte espansione nel nostro paese.

Questo trend positivo è confermato anche dalla rilevazione di SosTariffe.it di marzo: in questo mese, infatti, il sito di confronto tariffe fa i conti sulla copertura dei centri italiani e scopre che il16,3% del totale dei comuni sono raggiunti da fibra ottica. Le regioni con la “rete più estesa” sono quelle del Sud, che può vantare il maggior numero di comuni dove la fibra ottica è stata attivata.

Il 2017 è stato anche l’anno dell’ampliamento della rete in fibra 1.000 Mega e a SosTariffe.it rileva come questa tecnologia sia potenzialmente attivabile dal 22% della popolazione italiana.

Ad aprile, sempre SosTariffe.it rileva – grazie agli utenti che hanno effettuato lo speed test sul sito, dichiarando di avere un’offerta fibra attiva – che la velocità media di queste connessioni in fibra è pari a 43,9 Mbps in dowload.

La velocità media totale delle connessioni italiane viene, invece, rilevata a ottobre, mese in cui SosTariffe.it stima che in Italia si viaggia, mediamente, a 15,9 Mbps in download, velocità aumentata di oltre il 67% in un anno. Anche in questo caso le province del Centro – Sud sono quelle dove si rilevano gli aumenti di velocità maggiori.

Per quanto riguarda invece i prezzi delle offerte, a settembre il sito di comparazione delle offerte rileva come i canoni medi per ADSL e fibra siano aumentati del 29,4% in 2 anni. Tuttavia nello stesso lasso di tempo sono diminuiti i canoni delle offerte promozionali (quelli proposti nel primo periodo di attivazione ai nuovi clienti), calo che viaggia di pari passo con l’aumento i servizi collaterali inclusi.

L’evento più significativo e atteso dell’anno, nel mondo delle tariffe ADSL e Fibra, è lo stop della fatturazione ogni 28 giorni dei canoni degli abbonamenti (introdotto gradualmente da tutti i provider dal 2016). Dal 2018, infatti, il costo dovrà tornare mensile e non si potranno più richiedere 13 mensilità agli utenti che attiveranno un abbonamento telefonico.

Energia e gas: liberalizzazione totale del mercato sempre più vicina

Doveva accadere nel 2018, ma ad del 2017, AEEGSI ha deciso di far slittare a la fine del regime di Maggior Tutela per il mercato energia e gas. Questo significa che i clienti di luce e gas che hanno all’attivo una fornitura del mercato tutelato, hanno un anno in più di tempo per valutare quale offerta del mercato libero attivare.

Per quanto riguarda il mercato del gas, a febbraio, SosTariffe.it rileva come la spesa maggiore per il riscaldamento riguardi leregioni dell’Appennino centrale, dove i consumi per riuscire a mantenere il tepore domestico risultano più costosi.

A maggio, sempre grazie a un sondaggio interno, SosTariffe.it scopre come sia scemato l’interesse degli italiani per le tariffe biorarie (quelle che permettono di ottenere tariffe particolari in base agli orari di utilizzo dell’energia): gli utenti che, infatti, hanno comparato nel 2017 queste tariffe sono calati del 6% in un anno.

A novembre diventa ufficiale: dal 2018 l’AEEGSI potrà intervenire nelle controversie tra privati e fornitori di luce e gas, ampliando la tutela dei consumatori. Sempre nello stesso mese l’Eurostat rivela che le bollette italiane sono tra le pi&ugra ve; care d’Europa. Tuttavia una buona notizia arriva a dicembre: AEEGSI impone che la fatturazione sia solo su consumi reali, scoraggiando l’invio di pensanti conguagli.

RC Auto: l’anno degli sconti e della scatola nera

Tra le decisioni più attese e confermate nel 2017 (ad agosto) c’è l’obbligo, per le compagnie RC Auto, di conferire sconti importanti a chi accetterà di far controllare la propria auto prima di stipulare la polizza, oltre che per chi installerà la scatola nera e/o alcolock.

A l’IVASS fissa regole e parametri che le compagnie assicuratrici dovranno rispettare per applicare questi sconti, a partire dal 2018.

Per quanto riguarda i risparmi ottenibili fin da ora a giugno, SosTariffe.it, rileva come la Campania sia la regione dove si ottengono le migliori opportunità di risparmio individuando l’assicurazione meno cara, mentre a livello comunale questo primato va a Milano.

A luglio, il sito di confronto tariffe pubblica una statistica – su base regionale – che presenta il costo medio di ogni nucleo familiareper assicurare tutte le auto di proprietà: i costi vanno da 826 € ai 1.824 € all’anno. In famiglia a spendere di più sono, tuttavia, ineopatentati: a ottobre, sempre SosTariffe.it, riscontra come i costi per assicurare un’auto intestata a un 18enne siano del 72% superiori al prezzo che sostiene chi ha la patente da più di 20 anni.

L’auto più assicurata d’Italia risulta essere la Fiat Grande Punto (rilevazione SosTariffe.it 2017).

Telefonia Mobile: mercato in fermento per l’arrivo di Iliad

L’evento top dell’anno per il settore della telefonia mobile è, a marzo, l’annuncio dell’arrivo di Iliad come quarto grande provider attivo in Italia.

Questo evento ha sicuramente contribuito alla nascita di Kena Mobile, ad opera di TIM, che fa il suo debutto sempre a marzo con tariffe low cost, seppur in 3G. Nonostante fosse confermato l’avvio delle commercializzazioni delle tariffe Iliad per l’autunno, ad non si conosce ancora la data certa di lancio in Italia.

Il mercato non è stato a guardare e si è attivato per migliorare costantemente le offerte a partire dai piani “solo Internet Mobile”. Queste tariffe, solitamente utilizzate per navigare da pc, smartphone e tablet, hanno ampliato l’offerta di traffico dati in un anno passando da 9 GB circa di media agli 11 GB di (riuscendo a mantenere un prezzo medio dei pacchetti uguale a prima della variazione, pari a circa 13 euro).

Il 2017 sarà ricordato anche come l’anno in cui è stato eliminato totalmente il Roaming in Europa: da giugno, infatti, si può utilizzare la tariffa attivata in Italia anche negli stati esteri.

A novembre, invece, si rileva come le tariffe per la telefonia mobile italiane siano tra le più basse d’Europa (fonte Telecamper).

A dicembre, complici anche le super offerte natalizie, che tradizionalmente i provider veicolano in questo periodo, si raggiunge la media degli 8 GB inclusi nei pacchetti “tutto compreso”, mai successo nelle precedenti rilevazioni di SosTariffe.it.

SosTariffe.it permette di rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte di tutti i servizi illustrati in questa panoramica: anche per il 2018 è previsto uno sforzo maggiore per garantire una comparazione sempre più precisa e tarata sull’esigenza effettiva degli utenti che usufruiscono di SosTariffe.it per risparmiare su servizi e utenze.

Com. Stam. Fonte SosTariffe.it