Pubblicato il: 31 gennaio 2018 alle 10:33

È online da pochi giorni il nuovo sito dell’arcidiocesi di Gaeta www.arcidiocesigaeta.it : il portale è frutto di un lavoro di riflessione e progettazione durato circa un anno sotto la guida del Servizio informatico della Cei, unitamente ai tecnici dell’equipe dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali di Gaeta.

Il sito web dell’arcidiocesi di Gaeta è online dall’anno 2000: aggiornato negli anni 2004 e 2014, il portale diocesano è passato dapprima per la piattaforma Webdiocesi ed ora al sistema WordPress. Una presenza su internet cresciuta nel corso degli anni con la presenza su diverse reti sociali (Facebook, Twitter, Telegram, Google+, Youtube, Instagram), grazie alla collaborazione gratuita dei vari componenti dell’equipe UCS Gaeta.

Sul sito sono disponibili notizie diocesane e dalle parrocchie, l’agenda pastorale sempre aggiornata, banner per le sezioni più importanti, i riferimenti al vescovo, curia e uffici pastorali, come pure l’annuario diocesano sempre aggiornato. Un restyling grafico che si è unito a un ripensamento della struttura interna per organizzare i contenuti in maniera organica.

“Ringrazio lo staff Webdiocesi del Servizio informatico della Cei per la pazienza e il supporto dato nel pensare e progettare il nuovo sito. Ringrazio inoltre i nostri tecnici che donano il loro tempo e competenze nell’assicurare la gestione quotidiana del portale. La missione dell’Ufficio rimane quella di essere ‘amplificatore’ della Chiesa di Gaeta nel complesso mondo della comunicazione” afferma don Maurizio Di Rienzo, direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali.

