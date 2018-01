Pubblicato il: 14 gennaio 2018 alle 19:00

Roma – In occasione della celebrazione della “ Giornata della memoria ” il 27 gennaio prossimo si terrà a Fiumicino il concerto dei “Rom & Gagé”, un ensamble di musicisti d’eccezione, alcuni stabilmente in organico negli spettacoli di Moni Ovadia.

L’evento, realizzato con il contributo del Comune di Fiumicino e dell’associazione culturale ‘Cantodinizio’, è stato inserito nella rassegna culturale Fiumicino Inverno 2018.

Avviene così che l’incalzante ritmo della ‘hora‘ di tradizione zingara si fonde con i ‘vals musette‘ francesi, lo ‘swing‘ di Django Reinhardt e col gusto melodico tipicamente italiano di Gorny Kramer.

Sarà un affascinante percorso di suoni, ritmi e melodie che, per questo concerto dedicato alla memoria, ospiterà la cantante di origine turca levantina Yasemin Sannino, che ha nel suo vastissimo curriculum prestigiose collaborazioni, tra cui quella con il regista Ferzan Özpetek per cui ha interpretato un brano della colonna sonora del film “Le fate ignoranti”, che per l’occasione interpreterà brani della tradizione klezmer.

L’appuntamento è per il 27 gennaio 2018 alle ore 21:00 presso Maccarese (Casa della partecipazione) in Via del Buttero, 10 a Fiumicino.

Chi sono i Rom & Gagé

Paolo Rocca, Clarinetto

Albert Mihai, Fisarmonica

Mihaly Huszar, Contrabbasso

