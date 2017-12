Pubblicato il: 29 dicembre 2017 alle 21:30

Campione, 28 dicembre 2017 – Il Capodanno Russo del 2018 che si terrà presso il Casinò di Campione d’Italia sabato 13 gennaio 2018, quest’anno sosterrà l’associazione “Anna dai capelli corti”.

Novità esplosive sono in programma per l’evento più atteso dell’anno: cultura, spettacolo, magia e ospiti internazionali scanditi da una imperdibile cena di gala, a cura della Garbo Management SA.

Lo sfavillante ‘Salone delle Feste’ del Casinò di Campione d’Italia aprirà le porte a circa 400 ospiti internazionali, una platea eterogenea che condividerà momenti di intrattenimento, svago e anche di business.

Madrina e presentatrice della serata sarà la showgirl e attrice Natasha Stefanenko, che insieme al volto noto della RSI Julie Arlin, scandirà i momenti clou dell’evento conducendo gli ospiti sino allo scoccare dei tradizionali 12 rintocchi di mezzanotte.

Sul palco altri ospiti di fama nazionale ed internazionale come il già annunciato presente il mentalista Federico Soldati pronto a stupire il pubblico con trucchi tra illusione e magia; Marina Di Guardo, scrittrice di successo e mamma della famosa fashion blogger e imprenditrice Chiara Ferragni.

Garbo presenta per la prima volta la “GarbOrchestra” che si alternerà in una fusione tra classico e moderno, da “Canon in D” a “Where is my mind”, accompagnando inoltre vari momenti di spettacolo live.

Altra imperdibile novità sarà il #singlecontest2018: per chi vorrà fare nuove amicizie e conquiste sarà possibile sedersi ad un tavolo di soli single.

Rullo di tamburi per l’after-party: in esclusiva da Montecarlo, ospite d’onore il Buddha Bar Montecarlo con il dj set ufficiale Papa DJ che trascinerà gli ospiti in un’atmosfera di musiche internazionali e di diverse etnie.

Importanti anche gli sponsor della serata: Flock Haus, Vogue Lugano, Aurum et Adamas, Wetag Consulting, Chateau d’Ax, Dessange Lugano, Safe Partner, Eventopolis, De Ponte Studio Architects, Swiss Dental Clinic. A breve verranno annunciati gli ultimi partecipanti.

Ad intrattenere la platea anche una bellissima sfilata dell’atelier di moda Vogue Lugano con abiti lussuosi da cerimonia, in tema con la serata.

A tal proposito l’atelier di P.za Molino nuovo offrirà un trattamento speciale a chi vorrà acquistare un abito di alta sartoria by Vogue.

Ospite speciale anche la famosa soprano russa Olga Romanko che torna quest’anno con il celebre brano “Kalinka”.

Media e partner importanti come il Ferrari Club di Lugano, Ozero Komo, The Secret Gate ed altri stanno via via confermando la loro presenza.

Fondamentale lo scopo benefico della serata a favore di “Anna dai capelli corti”, associazione che sostiene le giovani ragazze colpite da tumore al seno che sarà sostenuta da una lotteria a premi.

Prenotazioni e informazioni su:

www.russian-newyear.com

info@garbomanagement.com

Com. Stam.