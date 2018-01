Pubblicato il: 23 gennaio 2018 alle 09:00

Ieri la Commissione europea apre una consultazione pubblica, che si chiuderàfra tre mesi, per raccogliere le opinioni dei cittadini e delle parti interessate sui programmi di sviluppo rurale attuati fra il 2007 e il 2013. La consultazione intende offrire una panoramica dei punti forti e delle debolezze della politica di sviluppo rurale nel quadro della riflessione in atto sulla modernizzazione e sulla semplificazione della politica agricola comune (PAC).

I contributi raccolti saranno tenuti in considerazione nell’elaborazione delle proposte legislative che faranno seguito alla pubblicazione della comunicazione sul futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura dello scorso novembre. La politica di sviluppo rurale dell’UE intende aiutare le regioni rurali dell’Unione ad affrontare le sfide economiche, ambientali e sociali del XXI secolo. Spesso considerata “il secondo pilastro” della PAC, integra il regime di pagamenti diretti agli agricoltori e le misure che consentono di gestire i mercati agricoli (il “primo pilastro”).

Dal 2007 al 2013 l’UE ha stanziato 98 miliardi di euro per lo sviluppo rurale nei 28 Stati membri; questo stanziamento è stato aumentato di 2 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. I progetti cofinanziati possono riguardare il sostegno alle piccole imprese nelle zone rurali, gli investimenti nell’agriturismo, la formazione dei giovani agricoltori, tanto per fare alcuni esempi. Maggiori informazioni sono disponibili online.

