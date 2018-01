Pubblicato il: 9 gennaio 2018 alle 06:16

Sconti fino al 70%, extra servizi bus navetta e anteprime delle nuove collezioni. Boom di presenze nel cuore dell’Isola per il primo weekend di ribassi

Saldi invernali, buona la prima. Sono stati in migliaia i visitatori e i turisti che hanno affollato gli oltre 140 negozi di Sicilia Outlet Village in questi primissimi giorni di shopping al ribasso, registrando un trend più che positivo. Complice il bel tempo e l’attivazione di extra servizi bus navetta, nella splendida cornice del Village, il primo week end dell’anno nuovo è stato inaugurato da un boom di presenze di consumatori, pronti ad accaparrarsi il capo d’abbigliamento tanto desiderato e scontato fino al 70%. L’appuntamento annuale con l’inconfondibile prezzo tagliato, rimane l’opportunità preferita da non perdere per acquistare capi di qualità a prezzi accessibili.

Dalle borse firmate agli accessori, dalle scarpe all’abbigliamento casual e sportivo: tra le vie del Village ancora in pieno clima di festa, amanti degli acquisti e fashion victim hanno dato libero sfogo ai desideri e allo shopping, grazie all’ampia varietà merceologica delle migliori firme nazionali e internazionali e all’offerta completa e trasversale degli oltre 140 store. Nella corsa agli acquisti, la formula outlet si conferma ancora una volta vincente registrando, secondo i media nazionali, numeri significativi in termini di presenze e di vendite, con sconti medi di partenza particolarmente alti.

Un esordio dell’anno nuovo che ha raggiunto il successo grazie anche alle preview delle nuove collezioni primavera/estate 2018, offrendo la possibilità di strizzare l’occhio a quelle che saranno le prossime tendenze moda da inserire nel proprio guardaroba.

Per approfittare dei saldi iniziati il 6 gennaio, il Sicilia Outlet Village sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 21 fino a domenica 14 gennaio.

www.siciliaoutletvillage.com | tel. +39 0935 950040 | Autostrada A19 Palermo-Catania uscita Dittaino Outlet

Aperto tutti i giorni: lunedì-venerdì 10/20, sabato, domenica e festivi 10/21. Apertura straordinaria dal 6/01 al 14/01 dalle 10 alle 21

SERVIZIO BUS NAVETTA – Il Village è facilmente raggiungibile dalle principali città della Sicilia con il servizio navetta consultabile on line. Info e orari nella sezione COME ARRIVARE sul sito www.siciliaoutletvillage.com , oppure telefonando al numero +39 0935 950040, o ancora scaricando l’app gratuita per smartphone “Sicilia Outlet Village”.

Primo e unico Outlet Village della Sicilia. Il Sicilia Outlet Village, punto di riferimento per lo shopping di lusso in Sicilia, conta più di 140 negozi delle più prestigiose firme nazionali e internazionali, tra cui: Gucci, Prada, Polo Ralph Lauren, Versace, Armani, Tod’s, Hogan, Fay, Michael Kors, Etro, Hugo Boss, Trussardi, Iceberg, M Missoni, Abercrombie&Fitch, Ferrari Store. Meta per chi ama lo stile e le ultime tendenze, dove esclusività e risparmio si concretizzano con prezzi ridotti fino al 70% tutto l’anno, e cornice suggestiva di relax e divertimento dove trascorrere preziosi momenti.

Arcus Real Estate è una società italiana della “galassia” Percassi fondata nel 2006 e specializzata nella commercializzazione e gestione di progetti immobiliari per il retail di lusso, outlet e full price. Tra i progetti di successo della società vi sono Sicilia Outlet Village (2010) che conta oggi oltre 140 boutique dei marchi più prestigiosi,Torino Outlet Village (marzo 2017) che nei primi due mesi di attività ha confermato ogni attesa di successo, Roma Outlet Village entrato recentemente nel portafoglio dei progetti dell’azienda (attualmente oggetto di un restyling completo) e la commercializzazione della terza fase di Orio Center che ha portato la presenza di marchi premium per la prima volta in un centro commerciale. Lo sviluppo di San Pellegrino Outlet Village e la commercializzazione di Westfield Milano, l’attesissimo shopping center alle porte di Milano, sono le prossime sfide che Arcus Real Estate affronterà.

Tutti i progetti di Arcus Real Estate sono concepiti per essere vere e proprie “destinazioni turistiche per lo shopping” che aggiungono valore al territorio che li ospita essendo un polo di attrazione turistica ed un’occasione di crescita economica locale.

Com. Stam.