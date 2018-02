Pubblicato il: 2 febbraio 2018 alle 19:40

Sabato in scena la commedia brillante con la regia E. M. Lamanna, terzo appuntamento della rassegna “Voci di Sicilia”

Appuntamento sabato 3 Febbraio al Teatro Garibaldi di Enna con il terzo spettacolo in cartellone della rassegna teatrale “Voci di Sicilia”. A salire sul palco la famosa attrice e showgirl Nathalie Caldonazzo, accompagnata in scena dagli attori Vito De Girolamo e Carlo Loiudice, protagonisti della commedia brillante “Dichiarazioni d’amore”, regia di Enrico Maria Lamanna.

La trama. Un nuovo spettacolo deve essere prodotto e messo in scena da due attori (nonché amici), uno spettacolo di poesia tutto dedicato all’amore. Entrambi hanno un dolore ed un segreto d’amore. Una sera vengono folgorati dall’arrivo di una bellissima donna che si unisce alla loro storia: li ascolta, li aiuta, recita con loro. Tutto non è più come prima, come l’amore. Ad un certo punto però la donna sparisce, forse non c’è mai stata, forse sì. Un epilogo, insomma, tutto da scoprire.

Protagonista indiscussa di questa divertente commedia è Nathalie Caldonazzo, attrice con un intenso curriculum artistico. Dopo aver iniziato la sua carriera come modella, è ben presto nei corpi di ballo degli show Rai “Stasera Lino” e “Fantastico 10”. Nel 1997 entra a far parte della Compagnia del Bagaglino. Numerose le produzioni teatrali nelle quali ha recitato diretta dai registi Alessandro Capone, Pino Quartullo, Andrea Buscemi, Adriana Cipriani, Alessandro Marrapodi e Luigi Russo. Numerose anche le produzioni cinematografiche che l’hanno vista coinvolta: “Fratelli d’Italia”, “Paparazzi”, “Due volte Natale”, “L’imbroglio nel Lenzuolo”, “Quando si diventa grandi” e “Il Mondo di Mezzo”. Per la televisione è stata attrice in “CentoVetrine”, “Anni ‘60” e “Maria Maddalena”. Nel 2013 è alla 44° edizione del Premio Barocco, mentre lo scorso anno ha partecipato a “L’Isola dei Famosi”, reality show andato in onda su Canale 5.

A completare il cast di “Dichiarazioni d’amore” gli attori Vito De Girolamo e Carlo Loiudice.

Vito De Girolamo ha collaborato per diversi anni con la compagnia Teatrale Cerchio di Gesso come attore negli spettacoli “L’Isola del tesoro rock”,“Un Amore dell’Altro Mondo” e “Macbeth Night”. In “Poesia 2.0” e “Facciamo l’Italia” è anche co-autore e co-regista. È attualmente direttore artistico e fondatore del contenitore culturale Galleria Manfredi di Lucera. Carlo Loiudice è stato fino al 2011 uno dei membri principali della compagnia teatrale Cerchio di Gesso. Nel Settembre 2011 ha fatto parte del Mica Moca-Project dando vita a “Oltre il Regno – Studio Primo”, monologo ispirato all’opera di Dino Buzzati.

Lo spettacolo “Dichiarazioni d’amore” avrà inizio alle ore 20,30. Per informazioni e prenotazioni contattare la direzione artistica al 335.457082 o il botteghino del Teatro Garibaldi di Enna (tel. 0935.40540). Biglietti disponibili anche sul circuito Liveticket e presso Eunofly Viaggi in Viale Diaz ad Enna Alta.

Com. Stam.