Centro Anziani “Don Leo Vetri” Enna – Un poliambulatorio medico destinato agli over 50

Pubblicato il: 21 gennaio 2018 alle 18:25

Sarà inaugurato nelle prossime settimane grazie a Senior Italia e FederAnziani

Sarà presto attivato ad Enna un poliambulatorio medico dedicato alla terza età. A renderlo noto ieri mattina i rappresentanti dei centri FederAnziani della provincia assieme alla presidente regionale Pina Iannello ed al responsabile scientifico Senior Italia Dott. Fabio Massimo Ferlito, presenti all’incontro che si è tenuto al Centro Don Leo Vetri di Enna.

La struttura, che sarà ubicata in via Trieste e sarà inaugurata nelle prossime settimane, nasce dalla collaborazione tra la società di mutuo soccorso Senior Italia e proprio i centri FederAnziani della provincia di Enna.

La scelta del capoluogo ennese, ha dichiarato Pina Iannello, non è stata casuale in quanto “la città di Enna rappresenta una delle basi associative più solide in Sicilia ed è stata la prima a rispondere positivamente al nostro progetto”.

Alla riunione di oggi presente anche il neo assessore alle politiche sociali Paolo Gargaglione, il quale ha sottolineato come gli anziani ed l’intero mondo della terza età siano stati negli scorsi mesi e siano tuttora al centro della programmazione dell’amministrazione comunale.

“Siamo lusingati – ha commentato durante il suo intervento l’assessore – del fatto che FederAnziani e Senior Italia abbiano scelto la nostra città come prima sede di questo progetto. Stiamo lavorando per riorganizzare tutti i centri anziani della città affinché siano dotati di una disciplina univoca”.

Il poliambulatorio di Via Trieste consentirà agli anziani visite mediche gratuite, screening di base e refertazione delle varie patologie, naturalmente con l’ausilio di personale medico e paramedico specializzato. La struttura organizzerà periodicamente, inoltre, secondo quanto indicato dal Dott. Ferlito, incontri formativi sulle principali patologie croniche che colpiscono la terza età e che possano facilitarne la prevenzione. La struttura sarà dotata, infine, di apparecchiature autodiagnostiche di base non invasive ad alta tecnologia.

Com. Stam.