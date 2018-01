Pubblicato il: 19 gennaio 2018 alle 07:58

Cisterna di Latina (LT): Il 18 gennaio 2018, alle ore 08:15, i militari della locale stazione Carabinieri hanno tratto in arresto, in esecuzione al provvedimento emesso il 3 gennaio u.s. dalla Procura della Repubblica presso in Tribunale di Latina B.F. 54enne di Velletri, dovendo lo stesso espiare, per i reati di “maltrattamenti contro familiari conviventi e violenza sessuale”, anni 5 mesi 6 di reclusione.

L’arrestato veniva associato presso la casa circondariale di Latina come disposto dall’A.G.