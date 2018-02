Pubblicato il: 19 febbraio 2018 alle 13:10

Proseguono incessantemente i controlli alla circolazione stradale da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, soprattutto durante il weekend, quando alcuni automobilisti hanno la consuetudine di mettersi al volante ubriachi e senza rendersi conto che oltre alle conseguenze civili e penali, possono mettere in pericolo anche la vita degli altri, perché l’abuso di alcol provoca una gravissima alterazione dello stato psicofisico. Sabato notte, a Castel d’Aiano , i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un’automobilista quarantottenne modenese che stava guidando la sua Volkswagen Golf in evidente stato di ebrezza, ma non è stato possibile eseguire la prova dell’etilometro perché si è rifiutato. A Imola , invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno denunciato due automobilisti in circostanze diverse. Il primo, sessantenne imolese, è stato denunciato sabato notte durante un posto di controllo in via Giacomo Puccini. L’uomo, alla guida della sua Opel Corsa, è risultato positivo all’alcol test, con un valore di 2,36 g/l. Il secondo automobilista, invece, trentaduenne rumeno, residente a Imola, è stato denunciato questa notte, al termine di un inseguimento con una pattuglia dei Carabinieri che era stata allertata dalla Centrale Operativa del 112 a seguito di una segnalazione che riportava la presenza di avventori molesti all’interno di una sala slot di via Selice. All’arrivo dell’autoradio, il trentaduenne, completamente ubriaco, non ha esitato a mettersi al volante della sua BMW e a partire a tutta velocità, assieme a un connazionale di ventiquattro anni che si è seduto sul sedile accanto. La fuga è durata poco perché, come detto in precedenza, l’alcol ha compromesso i riflessi del trentaduenne che giunto in via della Cooperazione si è schiantato contro un muro, fortunatamente senza conseguenze. Nei confronti dell’uomo, positivo all’alcol test con un valore di 2,41 g/l non è stato possibile ritirare la patente di guida perché mai conseguita .