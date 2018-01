Pubblicato il: 11 gennaio 2018 alle 06:57

Martedì pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Bologna Borgo Panigale hanno arrestato un trentatreenne italiano, residente a Bologna, per tentato furto aggravato ai danni del centro commerciale “Shopville Gran Reno”. La refurtiva, costituita da un giubbotto del valore di 200 euro circa che il trentatreenne si era occultato sotto la giacca, è stata recuperata dai Carabinieri, intervenuti su richiesta del personale addetto alla sicurezza. Il soggetto, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona (v. comunicato stampa del 23 agosto 2017 – all’epoca trentaduenne), è stato accompagnato in caserma e rinchiuso in camera di sicurezza, in attesa di comparire presso le aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per l’udienza di convalida dell’arresto