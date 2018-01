Pubblicato il: 16 gennaio 2018 alle 08:27

I militari della Stazione di Sezzadio hanno deferito in stato di libertà, con l’accusa di trasporto non autorizzato di rifiuti due persone A.I.C. 37 anni rumeno residente a Tortona e F.S. 58 anni di Villalvernia. Gli stessi alcuni giorni orsono venivano fermati da una pattuglia della Stazione di Sezzadio per un normale controllo stradale. Il camion su cui viaggiavano è risultato trasportare diversi chilogrammi di materiale di risulta edile per i quali non avevano l’autorizzazione al trasporto e quindi sarebbero stati smaltiti chissà dove. Per i due è scattato il deferimento in stato di libertà mentre il camion ed il materiale sono stati posti sotto sequestro