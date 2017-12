Topo d’appartamento preso in Via Pirandello

Pubblicato il: 24 dicembre 2017 alle 07:58

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 37enne Carmelo BREX di Catania, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

Approfittando dell’assenza dei proprietari e forzandone la porta d’ingresso si era introdotto in quell’abitazione di Via Luigi Pirandello a Catania per asportare due televisori con tecnologia di ultima generazione.

Sceso in strada li stava per caricare in auto quando l’equipaggio di una “gazzella”, insospettito dall’atteggiamento dell’uomo, lo ha sottoposto a controllo accertando di fatto l’avvenuto furto.