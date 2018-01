Tentano un furto in un esercizio commerciale, messi in fuga dal repentino arrivo dei Carabinieri

Pubblicato il: 11 gennaio 2018 alle 19:31

Fara Sabina: nella tarda serata di ieri, ignoti, dopo aver scavalcato la recinzione esterna della rivendita di materiale agricolo denominato “Agrifertil s.r.l.”, sito in quella frazione passo Corese, penetravano all’interno dell’area antistante i locali ed adibita a deposito di materiali , per mettere a segno un facile colpo. I malviventi però inavvertitamente facevano scattare il sistema di allarme dell’esercizio commerciale collegato con la centrale operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto. L’operatore di centrale inviava quindi immediatamente sul posto due pattuglie al momento in servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria, di cui una della stazione Carabinieri di passo ed una del Nucleo Operativo e Tadiomobile – aliquota radiomobile della compagnia. Il pronto intervento dei militari costringeva i malviventi a darsi repentinamente alla fuga a piedi nelle campagne circostanti. Al momento, i Carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per giungere all’identificazione dei responsabili.