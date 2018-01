Pubblicato il: 30 gennaio 2018 alle 10:38

Il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Giulianova, nell’ultimo fine settimana ha predisposto mirati servizi per prevenire il cosiddetto fenomeno delle stragi del sabato sera. Gli equipaggi delle gazzelle dell’Arma, complessivamente hanno proceduto al controllo di 71 veicoli ed identificato 84 persone. Sono inoltre stati ispezionati 4 esercizi pubblici e, in un caso, il titolare è stato sanzionato per non aver fatto rispettare il divieto di fumo all’interno del proprio bar. Le infrazioni accertate al codice della strada sono state 4 ed hanno comportato, in totale, la decurtazione di ben 16 punti dalle patenti di guida degli automobilisti sanzionati. Nei posti di controllo dislocati lungo le principali arterie viarie sono incappati anche un notareschino di 48 anni ed un Giuliese di 46, entrambi sorpresi alla guida delle rispettive autovetture in evidente stato di alterazione psicofisica. I due, pertanto, sono stati invitati a sottoporsi ai prescritti esami tossicologici, ma ai Carabinieri che li avevano fermati hanno opposto un netto rifiuto, venendo comunque denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per guida sotto influsso di sostanze stupefacenti. E’ stata inoltre avviata la procedura per la sospensione della loro patente di guida. E’ stata poi sequestrata l’autovettura di un giuliese, sorpreso all’altezza del bivio di Bellocchio alla guida di una Punto sprovvista della prescritta copertura assicurativa. All’uomo è stata anche elevata una sanzione di 594 euro. La Stazione Carabinieri di Giulianova, infine, durante i controlli intensificati in seguito alla rapina alla farmacia comunale avvenuta il tardo pomeriggio di venerdì scorso, ha perquisito le abitazioni di alcuni pregiudicati, denunciando per ricettazione, all’autorità giudiziaria, D.G.D., rom di 31 anni residente a Giulianova. A casa dell’uomo, infatti, è stata trovata una motocicletta da cross di marca TM, rubata il 24 gennaio scorso in una concessionaria di Alba Adriatica, che è stata subito restituita al legittimo proprietario dai Carabinieri di Giulianova.