Pubblicato il: 23 gennaio 2018 alle 09:25

Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria.

In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha tratto in arresto:

CALOGERO Domenico , (cl.1971) – pregiudicato,

destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 22.1.2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena residua di 3 anni e 2 mesi di reclusione per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, riciclaggio e falsità materiale commessa dal privato.

PRICOCO Alessio , (cl.1989) – pregiudicato,

destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 22.1.2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena residua di anni 1 e mesi 8 di reclusione per i reati di furto, lesioni personali ed evasione.