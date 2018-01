Pubblicato il: 6 gennaio 2018 alle 20:01

Fondi (LT): Il 5 gennaio 2018, i Carabinieri della locale tenenza hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato S. H., 28enne di nazionalità indiana, abitante del luogo, poiché sorpreso subito dopo aver ceduto ad un giovane connazionale due dosi di eroina dal peso complessivo di grammi 0,5 circa. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro analogamente alla somma contante di euro 30, provento dell’attività di spaccio. Successivi accertamenti hanno consentito di rinvenire vario materiale per il taglio ed il confezionamento delle dosi. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Latina come disposto dall’Autorità Giudiziaria.