Pubblicato il: 11 gennaio 2018 alle 08:00

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza due catanesi di 25 e 36 anni, poiché ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Martedì sera, gli uomini del Nucleo Operativo addentrandosi in Piazza Alonzo Di Benedetto, alle spalle di Piazza Duomo, hanno fermato e perquisito i due fratelli rinvenendo e sequestrando delle dosi di marijuana, del peso complessivo di circa 22 grammi, 480 euro in contanti, ritenuti l’incasso per la droga venduta, e due buste di plastica contenenti residui di marijuana comprovanti la precedente attività di spaccio.

Gli arrestati attenderanno il giudizio per direttissima relegati nelle rispettive abitazioni.