Sorpreso a spacciare droga in corso dei mille. La Polizia arresta un pregiudicato

Pubblicato il: 30 gennaio 2018 alle 09:47

Palermo: La Polizia di Stato ha tratto in arresto DALFONE Claudio, pregiudicato palermitano di anni 29, responsabile dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di resistenza a Pubblico Ufficiale.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il consueto servizio di controllo del territorio in ambito cittadino, nel transitare da corso Dei Mille angolo vicolo Nuccio, hanno notato un gruppo di persone intente a dialogare tra di loro, le quali, alla vista della Volante della Polizia di Stato, si sono allontanate frettolosamente in direzioni diverse, tentando di far perdere le loro tracce. Ne è scaturito un lungo inseguimento a piedi, nel corso del quale gli agenti sono riusciti a raggiungere e bloccare con fatica, a causa della violenta resistenza opposta, uno dei fuggitivi, Dalfone Claudio. Questi durante la fuga, si era disfatto di cinque stecchette di hashish; altre due le nascondeva addosso.

All’interno della sua abitazione, successivamente sottoposta a perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto, inoltre, una lama in metallo con evidenti tracce della stessa sostanza stupefacente.