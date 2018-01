Pubblicato il: 10 gennaio 2018 alle 19:03

Paola: Continua l’azione di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Paola. Sabato notte, i Carabinieri della Compagnia di Paola – Aliquota Radiomobile e Stazione di Fuscaldo – impegnati in servizi di controllo del territorio ad “alto impatto”, rafforzati su disposizione del Comando Provinciale di Cosenza, hanno tratto in arresto un 40enne di Cosenza, noto alle Forze dell’Ordine. I reati contestati sono furto in abitazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Sabato notte, i Carabinieri della Compagnia di Paola – Aliquota Radiomobile e Stazione di Fuscaldo – hanno tratto in arresto M.B., 40enne di Cosenza, noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona ed il patrimonio, con l’accusa di furto in abitazione e resistenza a Pubblico Ufficiale. I militari, intervenuti presso un condominio ubicato nel territorio tra Fuscaldo e Guardia Piemontese, a seguito della segnalazione fatta al 112 da alcuni condomini che avevano sentito strani rumori provenire da uno degli appartamenti del piano terra, hanno trovato all’interno un uomo intento a rovistare tra gli effetti personali dei proprietari di casa. M.B., vistosi scoperto ed al fine di assicurarsi la fuga, scagliava contro i Carabinieri un televisore, prontamente schivato. Anche una volta messo in sicurezza, l’arrestato ha continuato a pronunciare frasi ingiuriose e minacciose all’indirizzo dei militari operanti. Successivi accertamenti, hanno permesso di accertare che M.B. si era introdotto nell’appartamento, approfittando di una persiana probabilmente lasciata socchiusa. La perquisizione dell’arrestato ha consentito di rinvenire sulla sua persona del denaro sottratto tra gli effetti personali dei proprietari di casa.

A seguito dell’udienza di convalida, celebratasi nella mattinata odierna, a carico del M.B. è stato disposto l’obbligo di presentazione alla P.G.