Pubblicato il: 28 gennaio 2018 alle 09:00

I Carabinieri della Stazione di Giarre hanno arrestato nella flagranza un 29enne del posto, già gravato da precedenti di polizia specifici, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari dopo un paziente servizio di osservazione, grazie al quale hanno potuto evidenziare come il pusher piazzava la droga ai vari acquirenti, sono entrati in azione bloccando ed ammanettando il reo. Perquisendogli nell’immediato l’abitazione nonché alcuni box risultati nella sua disponibilità, i militari hanno rinvenuto e sequestrato: 37 dosi di cocaina, 13 dosi di marijuana, del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per dosare e confezionare le dosi di stupefacente nonché 120 euro in contanti, considerati dagli inquirenti come denaro incassato dalla vendita della droga.

L’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.