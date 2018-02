Pubblicato il: 16 febbraio 2018 alle 13:32

I Carabinieri della Compagnia di Rende hanno proseguito l’attenta azione di controllo del territorio mettendo in campo, su indicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonché alla verifica del rispetto del Codice della Strada, in particolare:

Sul piano dell’azione di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti:

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende hanno:

Arrestato per il reato di “ Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ” un 28enne residente a Castrolibero (CS). I militari operanti, unitamente ad unità cinofila antidroga, a seguito di perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo rinvenivano, nr. 5 bilancini di precisione e un involucro in cellophane contenente 30 grammi di “ Cocaina ” di cui l’uomo aveva tentato di disfarsi lanciando repentinamente l’involucro dalla finestra dell’abitazione. Nella medesima circostanza veniva inoltre denunciato per il reato di “ Ricettazione ” perché all’interno del garage di sua proprietà veniva rinvenuto un ciclomotore con telaio tagliato. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Sul piano dell’azione di contrasto all’uso di alcool durante la guida:

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende, della Stazione Carabinieri di Torano Castello e della Stazione Carabinieri di Montalto Uffugo, hanno denunciato:

per il reato di “Guida in stato di ebbrezza” una 22enne ( 1,03 g/l) di Rende (CS) e un 23enne ( 1,35 g/l ) di Montalto Uffugo (CS). I giovani automobilisti, in Rende (CS), sottoposti ad accertamento etilometrico, risultavano positivi con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Le patenti venivano ritirate e le autovetture affidate a persone idonee alla guida.

Sul piano dell’azione di contrasto al degrado urbano:

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende hanno segnalato un 20enne del Bangladesh, per la violazione amministrativa di “Accattonaggio e intralcio alla circolazione stradale”. I militari operanti, in Rende (CS), via Verdi, hanno accertato che il predetto mendicava in modo molesto in prossimità dei semafori, creando intralcio e pericolo alla circolazione stradale. Al giovane è stata elevata la sanzione amministrativa di 25€.

I militari della Stazione Carabinieri di Acri hanno denunciato:

per il reato di “ Furto di gas metano ” un 50enne I militari operanti, a seguito di controllo unitamente a personale dell’Italgas, accertavano che l’uomo, in Acri (CS), manomettendo i sigilli del contatore, aveva ripristinato l’erogazione del gas metano per la propria abitazione, precedentemente chiusa per morosità. Il Contatore veniva sottoposto a sequestro.

per il reato di "Lesioni personali" un 59enne di Acri (CS). I militari operanti accertavano che l'uomo, a seguito di una lite per futili motivi, colpiva con dei calci il proprio vicino, un 49enne di Acri (CS), procurandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

I militari della Stazione Carabinieri di Rose hanno denunciato:

per il reato di “ Inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale ” un 34enne di Rose (CS). I militari operanti accertavano che l’uomo, al momento del controllo, non era presente all’interno dell’abitazione, in violazione degli obblighi a cui sottoposto.

I militari della Stazione Carabinieri di Montalto Uffugo hanno denunciato: